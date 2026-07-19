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„Herzinfarkt-Gefahr“

Wäre Risiko! Yamal-Papa beim Finale nicht dabei

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.07.2026 17:00
Lamine Yamal muss auf die Unterstützung seines Vaters im Stadion verzichten.
Lamine Yamal muss auf die Unterstützung seines Vaters im Stadion verzichten.(Bild: AFP/FLORENCIA TAN JUN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bitter für Spanien-Star Lamine Yamal. Ausgerechnet im bisher größten Spiel seiner noch jungen Karriere kann der 19-Jährige nicht auf die Unterstützung seines Vaters im Stadion bauen. Mounir Nasraoui leidet an Epilepsie und muss deshalb auf die Reise nach zum WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien (ab 21 Uhr – hier im Liveticker) verzichten. 

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Während zahlreiche prominente Gäste sich das Finale im Stadion in East Rutherford/New Jersey nicht entgehen lassen – fehlt ausgerechnet der Papa von Spanien-Star Yamal. Nasraoui leidet an Epilepsie und kann deshalb den Flug zum „Big Apple“ nicht in Angriff nehmen. 

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„Könnte Herzinfarkt haben“
„Ich muss jeden Tag viele Medikamente nehmen und es kann passieren, dass ich einen epileptischen Anfall bekomme, ich könnte einen Herzinfarkt haben. Ich kann hier, in diesem Moment, unter Stress oder Aufregung stehen und einen Anfall haben, ohne es zu wissen“, bedauert Nasraoui selbst.

Mounir Nasraoui
Mounir Nasraoui(Bild: AFP/JOSEP LAGO)

Auch wenn der 36-Jährige das Finale in Spanien verfolgen muss, darf sich Yamal über familiären Beistand freuen. Seine Mutter, sein kleiner Bruder und seine Freundin werden dem Barca-Kicker vor Ort die Daumen drücken. 

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