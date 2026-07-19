Wäre Risiko! Yamal-Papa beim Finale nicht dabei

„Könnte Herzinfarkt haben“

„Ich muss jeden Tag viele Medikamente nehmen und es kann passieren, dass ich einen epileptischen Anfall bekomme, ich könnte einen Herzinfarkt haben. Ich kann hier, in diesem Moment, unter Stress oder Aufregung stehen und einen Anfall haben, ohne es zu wissen“, bedauert Nasraoui selbst.