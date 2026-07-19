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LIVE ab 15 Uhr: Wer gewinnt den großen Belgien-GP?

Formel 1
19.07.2026 04:26
Was ist heute beim Grand Prix von Belgien drinnen für WM-Leader Kimi Antonelli?
Was ist heute beim Grand Prix von Belgien drinnen für WM-Leader Kimi Antonelli?(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

10. Rennen in der Formel-1-Saison 2026: Heute steht der Grand Prix von Belgien auf dem Programm. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Hier der Zwischenstand:

Hier der Stand in der Fahrer-Weltmeisterschaft:

Fehler oder weitere Defekte sind für Mercedes im Kampf um die Formel-1-Vormachtstellung gegen die immer besser aufkommenden Ferraris in Spa verboten. Lewis Hamilton und Silverstone-Sieger Charles Leclerc liegen zwar noch hinter den leistungsstärkeren Silberpfeilen, weitere Nuller können Kimi Antonelli oder George Russell beim Grand Prix von Belgien aber nicht gebrauchen. Dementsprechend ist verbesserte Zuverlässigkeit für Teamchef Toto Wolff ein großes Thema.

„Das darf nicht mehr passieren!“
„In letzter Zeit haben wir zu viel liegen lassen. Das darf ab diesem Wochenende nicht mehr passieren. Zuverlässigkeitsprobleme haben uns Punkte gekostet, und das können wir uns in einer so hart umkämpften Weltmeisterschaft nicht leisten“, sagte Wolff. Der Wiener erwartet weiterhin harte Gegenwehr von Ferrari. „Sie waren in Silverstone ein starker Konkurrent und ich denke, damit müssen wir für den Rest der Saison rechnen“, sagte der Mercedes-Boss. Eine besondere Herausforderung auf der Strecke in Spa sei das Energiemanagement, so Wolff. Um die vorhandene Performance der Autos in Punkte umzuwandeln, müsse aber unbedingt auch die nötige Zuverlässigkeit gewährleistet sein.

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