Rodionov schafft Sprung in Kitzbühel-Hauptbewerb

Jurij Rodionov hat sich am Sonntag mit einem 6:4,7:6(4)-Sieg über den Ukrainer Witalij Saschko für den Hauptbewerb des ATP-250-Turniers in Kitzbühel qualifiziert. Der 27-jährige Niederösterreicher mit belarussischen Wurzeln steht zum vierten Mal im Hauptfeld der Generali Open, erstmals seit 2022. Damals hat er seinen bisher einzigen Sieg gefeiert, ehe er im Achtelfinale ausschied.
Rodionov ist der insgesamt vierte ÖTV-Spieler im Hauptbewerb neben Sebastian Ofner, Lukas Neumayer und Joel Schwärzler. Letztere sind allesamt dank Wildcards beim größten Sandplatzturnier Österreichs dabei. Für Sandro Kopp kam hingegen in der zweiten Quali-Runde gegen den Schweizer Kilian Feldbauch mit 0:6,4:6 das Aus.
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