Rodionov schafft Sprung in Kitzbühel-Hauptbewerb

Jurij Rodionov hat sich am Sonntag mit einem 6:4,7:6(4)-Sieg über den Ukrainer Witalij Saschko für den Hauptbewerb des ATP-250-Turniers in Kitzbühel qualifiziert. Der 27-jährige Niederösterreicher mit belarussischen Wurzeln steht zum vierten Mal im Hauptfeld der Generali Open, erstmals seit 2022. Damals hat er seinen bisher einzigen Sieg gefeiert, ehe er im Achtelfinale ausschied.