Jetzt trainiert dieser Bulle doch wieder mit

Dass er plötzlich wieder im Liefering-Trikot auftauchte war deshalb überraschend, weil er zu Beginn der Vorbereitung nicht mehr beim Team von Trainer Danny Galm mittrainiert hatte. Er hatte sich in seiner Kärntner Heimat fit gehalten, suchte eine neue Herausforderung – die „Krone“ berichtete. Es folgte dann die überraschende Wende: Wie der Klub auf Anfrage bestätigte, hält sich Verhounig doch beim Kooperationsklub der Bullen fit. Eine Zukunft hat er hier jedoch nicht.