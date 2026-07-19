Die Nacht wird frisch: Stellenweise nur 7 Grad!

Abkühlung ist jedenfalls in ganz Österreich garantiert. Kühle Spitzenreiter werden laut Prognose in den Bundesländern Salzburg, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg zu finden sein. Die Thermometermarke kann in so mancher Region auf nur 7 Grad absinken. Richtung Osten bleibt es wärmer. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland pendeln sich die Temperaturen zwischen 9 und 16 Grad ein.