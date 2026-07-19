Die Nacht wird frisch: Stellenweise nur 7 Grad!

Für merkliche Abkühlung haben die Gewitter und Regenschauer, die am Sonntag über Österreich hinwegzogen, gesorgt. Selbst im bislang von Wärme „verwöhnten“ Wien steht eine vergleichsweise kühle Nacht bevor. 15 Grad werden hier als Tiefstwert erreicht. Extrem frisch wird es aber in Teilen Salzburgs, Tirols, Vorarlbergs und Oberösterreichs.
Recht einheitlich präsentiert sich die Nacht, zumindest hinsichtlich Niederschlag. Letzte Schauer lassen in Tirol und Salzburg noch in den Abendstunden nach.
Danach folgt eine ruhige und trockene Nacht, vorhandene Wolken lockern mehr und mehr auf. In manchen Tälern und Becken kann sich ab Mitternacht Nebel oder Hochnebel bilden.
Abkühlung ist jedenfalls in ganz Österreich garantiert. Kühle Spitzenreiter werden laut Prognose in den Bundesländern Salzburg, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg zu finden sein. Die Thermometermarke kann in so mancher Region auf nur 7 Grad absinken. Richtung Osten bleibt es wärmer. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland pendeln sich die Temperaturen zwischen 9 und 16 Grad ein.
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