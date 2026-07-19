So viel flog FIFA-Präsident Infantino während WM!

Nachhaltigkeitsstrategie der FIFA

Nicht eingerechnet in die gesamte Flugstrecke während der WM ist ein Abstecher Infantinos vor den Halbfinalspielen nach Doha für einen Kondolenzbesuch in Katar nach dem Tod des ehemaligen Emirs Hamad bin Chalifa Al Thani. Die FIFA hat sich in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie verpflichtet, CO2-Emissionen bei Weltmeisterschaften und damit verbundener Aktivitäten bis 2030 zu halbieren und bis 2040 klimaneutral zu werden. Laut „Spiegel“ hat allein der mutmaßlich von Infantino genutzte Jet vom 11. Juni bis 16. Juli im Rahmen der WM insgesamt knapp 813 Tonnen CO2 ausgestoßen.