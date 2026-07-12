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Tierische Attacke

Harry beim Ziegen-Yoga: Vorsicht, „Kronjuwelen“!

Royals
12.07.2026 10:50
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Der Blick sagt alles: Ganz geheuer war Prinz Harry sein Ausflug zum Ziegen-Yoga nicht. Und er sollte mit seiner Sorge Recht behalten. Denn eines der Tiere hatte es glatt auf seine „Kronjuwelen“ abgesehen, wie im Video oben zu sehen ist!

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Was für ein tierischer Spaß! Prinz Harry nahm im Zuge seines Besuchs in Großbritannien am Samstag in der Nähe von Birmingham am „Scotty Summer Festival“ teil und ließ sich dort auch zum Ziegen-Yoga überreden.

„Was machst du denn?“
Am Anfang war der 41-Jährige noch recht entspannt, ging mit den Tieren auf Tuchfühlung und scherzte mit den anderen Besuchern. Doch dann kam es, wie es kommen musste!

Ganz geheuer war Prinz Harry diese Übung beim Ziegen-Yoga nicht. Und er sollte Recht behalten ...
Ganz geheuer war Prinz Harry diese Übung beim Ziegen-Yoga nicht. Und er sollte Recht behalten ...(Bild: AFP/HEATHCLIFF O&#39;MALLEY)

Denn als sich der Herzog von Sussex für eine Atemübung auf den Rücken legen musste, fanden es die Ziegen und Zicklein einfach zu verlockend und krabbelten munter auf Harry herum. Mit mehr oder weniger schmerzhaften Folgen!

Denn eines der Zicklein „attackierte“ dabei doch glatt die royalen „Kronjuwelen“. Und Prinz Harry? Der lachte den Schmerz einfach weg und fragte die freche Angreiferin empört: „Was machst du denn?“

Prinz Harry machte beim Ziegen-Yoga eine gute Figur.
Prinz Harry machte beim Ziegen-Yoga eine gute Figur.(Bild: AP/Heathcliff O&#39;Malley)
Und ging mit den Zicklein auch auf Tuchfühlung.
Und ging mit den Zicklein auch auf Tuchfühlung.(Bild: AFP/HEATHCLIFF O&#39;MALLEY)
Am Ende gab‘s für die Ziegen trotz frecher Attacke auch noch Streicheleinheiten und eine ...
Am Ende gab‘s für die Ziegen trotz frecher Attacke auch noch Streicheleinheiten und eine köstliche Belohnung.(Bild: AFP/HEATHCLIFF O&#39;MALLEY)

Harry tobte sich bei Wasserschlacht aus
Der freche – und natürlich nicht böswillige – Angriff war allerdings schnell vergessen, denn die lustige Bande war einfach viel zu süß, um lange nachtragend zu sein.

Weshalb Harry die abschließende Streichel-Einheit mit den Ziegen auch sichtlich genoss, bevor er sich bei einer Wasserschlacht mit den anwesenden Kindern noch einmal richtig austobte.

Auch bei der Wasserschlacht hatte Prinz Harry an diesem Nachmittag eine Mordshetz.
Auch bei der Wasserschlacht hatte Prinz Harry an diesem Nachmittag eine Mordshetz.(Bild: AP/Heathcliff O&#39;Malley)

König traf seine Enkelkinder
Prinz Harrys Auftritt beim „Scotty Summer Festival“ fand einen Tag nach dem langersehnten Wiedersehen von König Charles mit seinen Enkelkindern Archie und Lilibet im Highgrove House, der Privatresidenz des britischen Monarchen in der Grafschaft Gloucestershire, statt. 

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Zu der ersten großen Familien-Reunion nach vier Jahren ließ sich Harry bei seinem letzten Termin vor der Abreise aus Großbritannien übrigens nichts entlocken. Schon zuvor hatte der Palast mitgeteilt, dass das Treffen eine „private Familienangelegenheit“ sei, weshalb es keine Fotos oder Statements dazu geben wird.

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