Autofahrer vorbildlich, dennoch gab es eine Strafe

Es ist verständlicherweise sehr ärgerlich, wenn das eigene Auto auf einem Parkplatz beschädigt wird und der Verursacher einfach davonfährt. Das kommt leider oft vor. Für Fahrerflucht hat der Gesetzgeber Strafen vorgesehen. Gut so. Dass jedoch auch jene gestraft werden, die ihre Tat ohnedies reumütig zugeben und alles richtig machen möchten, ist dann doch verwunderlich.