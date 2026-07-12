Starnacht backstage

Plauderlaune: Was die Stars uns im Talk erzählten

Adabei-TV Clips
12.07.2026 11:00
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Bei der Starnacht am Wörthersee sorgten Angelo Kelly, Vanessa Mai, Andreas Gabalier & Co. wieder für richtig gute Stimmung. Was hinter den Kulissen passiert und worüber die Stars miteinander plaudern? Das haben wir im Star‑Talk gefragt – und spannende sowie humorvolle Antworten bekommen. Auch Hans Sigl und Barbara Schöneberger waren natürlich als Moderatoren‑Duo wieder mit von der Partie – und vor unserem Mikrofon.

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