KI-Boom: „Kritisches Denken wird noch wichtiger“

„Krone“: Sie beschäftigen sich unter anderem mit Berufsorientierung. Wie wird diese durch das Voranschreiten künstlicher Intelligenz beeinflusst?

Barbara Weißenbacher: KI verändert alle unsere Lebensbereiche. Unsere Anforderungen und Berufsfelder verändern sich dadurch. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Für die Berufswahl ist es wichtig zu überlegen, in welchen Bereichen wir uns auszeichnen und welche durch KI eher wegfallen.