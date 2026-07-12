KI-Boom: „Kritisches Denken wird noch wichtiger“

Welchen Einfluss hat die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz auf die Berufswahl? Wie können Eltern ihre Kinder heute optimal unterstützen? Psychologin Barbara Weißenbacher klärt im Interview auf.
„Krone“: Sie beschäftigen sich unter anderem mit Berufsorientierung. Wie wird diese durch das Voranschreiten künstlicher Intelligenz beeinflusst?
Barbara Weißenbacher: KI verändert alle unsere Lebensbereiche. Unsere Anforderungen und Berufsfelder verändern sich dadurch. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Für die Berufswahl ist es wichtig zu überlegen, in welchen Bereichen wir uns auszeichnen und welche durch KI eher wegfallen.
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