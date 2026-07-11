Tom Hanks ist 70 ++ Große Trauer um Musik-Ikone

Hollywoodstar Tom Hanks is 70 geworden – seine Filme haben Generationen geprägt. Gleichzeitig erreichten uns in dieser Woche traurige Nachrichten: Musik-Ikone Bonnie Tyler ist gestorben. Für Gesprächsstoff sorgt außerdem eine Ex-Miss, die jetzt als „Beauty Brokerin“ durchstartet – das und mehr zeigt Sasa Schwarzjirg diese Woche in „Adabei Prime“.