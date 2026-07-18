Datenschützer besorgt: 6G-Funk als „Menschenradar“

Schon heute lässt sich über Mobilfunkmasten einiges über die Gewohnheiten ihrer Nutzer herausfinden: Die Provider wissen genau, wie viele an jedem einzelnen Funkturm angemeldet sind und können mit diesem Wissen auch Bewegungsströme analysieren. Der Mobilfunker A1 hat dafür eigens die Mehrheit an der Datenanalysefirma Invenium aus der Steiermark erworben. Doch mit 6G-Mobilfunk und ISAC werden Funktürme noch viel mehr Daten als bloß die Zahl ihrer Nutzer erfassen können – sie lernen „sehen“.