Gewitter in der Nacht, nur Wien bleibt trocken

Gewitter und Schauer bestimmen am Abend und zumindest in der ersten Nachthälfte das Wettergeschehen im Großteil Österreichs. Einzig in der Bundeshauptstadt dürfte es trocken bleiben.
Wer das Prasseln von Regentropfen als Geräuschuntermalung beim Einschlafen liebt, kommt in der Nacht jedenfalls auf seine Kosten. Denn in fast ganz Österreich ziehen in den Abend- und Nachtstunden Schauer und Gewitter durch. Diese können vereinzelt auch etwas kräftiger ausfallen.
Tropennacht in Wien möglich
Einzige Ausnahme bleibt da wohl Wien, hier dürfte es bereits trocken in den Abend gehen. Auch in der Nacht dürfte der Regen ausbleiben. Der Wind macht sich aber überall bemerkbar und frischt auf. In der zweiten Nachthälfte klingen dann zumeist Schauer und Gewitter ab. Am wärmsten bleibt die Nacht in Wien und im Nordburgenland, hier fallen die Temperaturen auf Tiefstwerte von 20 Grad.
Ganz generell bleibt es im Osten wärmer als im Westen. Salzburg wartet in dieser Nacht wohl mit den Tiefstwerten von stellenweise 12 Grad auf.
Wechselhafter Samstag
Der Samstag startet dann im Osten recht sonnig. Schauer dürften am Vormittag im Wald- und Mostviertel (Niederösterreich) durchziehen. Richtung Süden und Westen zeigt sich der Morgen eher von seiner nassen Seite. Gewitter müssen zudem in Teilen der Steiermark, in Salzburg und in Vorarlberg einkalkuliert werden.
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