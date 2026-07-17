Gewitter in der Nacht, nur Wien bleibt trocken

Tropennacht in Wien möglich

Einzige Ausnahme bleibt da wohl Wien, hier dürfte es bereits trocken in den Abend gehen. Auch in der Nacht dürfte der Regen ausbleiben. Der Wind macht sich aber überall bemerkbar und frischt auf. In der zweiten Nachthälfte klingen dann zumeist Schauer und Gewitter ab. Am wärmsten bleibt die Nacht in Wien und im Nordburgenland, hier fallen die Temperaturen auf Tiefstwerte von 20 Grad.