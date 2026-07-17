So einfach hat die Alpine A110 Porsche abgehängt

Die neue Plattform ist dabei erst der Anfang. Auf ihr entstehen nicht nur die elektrische A110, sondern später auch ein Roadster sowie ein größerer 2+2-Sitzer. Anders als der Zweisitzer wird dieser allerdings wieder eine klassische Batterie im Fahrzeugboden erhalten. Was wiederum der Aussage widerspricht, dass eine spezielle Batteriekonstruktion in einem Konzern nicht geht – schließlich wird die klassische Batterie von Renault kommen.