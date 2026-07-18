Nach Titel! Klub holt ehemaligen WM-Teilnehmer

Zum Abschluss der Meisterserie holt die „Kärntner Krone“ den ASK vor den Vorhang. Die Klagenfurter stürzten vor zwei Jahren aus der Regionalliga in die 2. Klasse D ab. Dort sicherte man sich heuer den Titel. Langfristig will der Verein zurück in die Kärntner Liga. Dafür sicherte man sich die Dienste eines ehemaligen WM-Teilnehmers!