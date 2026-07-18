Nach Titel! Klub holt ehemaligen WM-Teilnehmer

Zum Abschluss der Meisterserie holt die „Kärntner Krone“ den ASK vor den Vorhang. Die Klagenfurter stürzten vor zwei Jahren aus der Regionalliga in die 2. Klasse D ab. Dort sicherte man sich heuer den Titel. Langfristig will der Verein zurück in die Kärntner Liga. Dafür sicherte man sich die Dienste eines ehemaligen WM-Teilnehmers!
Vor zwei Jahren hielt ASK Klagenfurt in der Premierensaison in der Regionalliga als Zwölfter sensationell die Klasse! Dennoch musste man ganz unten neu anfangen. „Wir wollten mit der Austria kooperieren, aber daraus wurde nichts. Und wir hatten keine Spieler für die Regionalliga“, erinnert sich Edin Cikaric.
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