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Altachs Abwehr bekommt Verstärkung aus Deutschland

Bundesliga
18.07.2026 12:14
Der SCR Altach hat einen neuen Verteidiger.
Der SCR Altach hat einen neuen Verteidiger.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußball-Bundesligist SCR Altach hat den Deutschen Niklas Niehoff leihweise verpflichtet. 

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Der 21-Jährige kommt vom deutschen Zweitligisten Holstein Kiel, für den er ab 2023 gespielt hat – unterbrochen durch eine Saison bei VfL Osnabrück.

Niehoff ist bei den Vorarlbergern als rechter Außenverteidiger vorgesehen.

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