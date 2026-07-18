Wie sich Unternehmen gegen Risiken wappnen

Cyberangriffe, Lieferketten-Probleme und Naturkatastrophen stellen Unternehmen vor immer größere Herausforderungen. Beim zweiten Risk Summit der Kärntner Koban Südvers-Gruppe diskutierten internationale Experten über Strategien für mehr Krisensicherheit. Die „Krone“ hat die Details.
Wie können sich Unternehmen gegen die wachsenden Risiken unserer Zeit wappnen? Antworten darauf lieferte der zweite „Risk Summit“ der Klagenfurter Koban Südvers-Gruppe, zu dem der Lavanttaler Florian Traußnig, Geschäftsführer für Risiko- und Versicherungstechnik, gemeinsam mit Firmengründer Klaus Koban nach Salzburg lud. Das Unternehmen zählt zu den führenden Industrieversicherungsmaklern Österreichs.
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