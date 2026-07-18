Wie sich Unternehmen gegen Risiken wappnen

Wie können sich Unternehmen gegen die wachsenden Risiken unserer Zeit wappnen? Antworten darauf lieferte der zweite „Risk Summit“ der Klagenfurter Koban Südvers-Gruppe, zu dem der Lavanttaler Florian Traußnig, Geschäftsführer für Risiko- und Versicherungstechnik, gemeinsam mit Firmengründer Klaus Koban nach Salzburg lud. Das Unternehmen zählt zu den führenden Industrieversicherungsmaklern Österreichs.