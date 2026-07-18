Deutsche Schwimm-Legende rechnet mit DFB-Star ab!

Es gehe nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern zu diesen zu stehen. „Jeder darf Fehler machen. Und dann kann man sagen, ,Es tut mir leid, ich habe mich falsch entschieden‘ und es ist okay, aber sich zu verweigern oder nach Spielende nicht einmal in der Lage sein, zu sagen, ,Es tut mir leid‘? Dass das so schwierig ist, hätte ich nicht gedacht“, kritisierte das langjährige deutsche Aushängeschild im Schwimmsport.