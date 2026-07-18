Deutsche Schwimm-Legende rechnet mit DFB-Star ab!

Auch fast drei Wochen nach dem bitteren deutschen WM-K.-o. im Sechzehntelfinale gegen Paraguay reißen die kritischen Stimmen gegenüber der deutschen Nationalmannschaft nicht ab. Nun gießt auch die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick zusätzliches Öl ins Feuer und hebt in ihrer persönlichen Abrechnung einen Spieler ganz besonders hervor ...
„Ich fand das eine wirklich ganz blöde Vorstellung unserer Jungs“, betonte die zehnfache Olympia-Medaillengewinnerin im Magenta-Podcast „Kerners 11“ über das Elfmeterschießen, das Paraguay nach dem sechsten Schützen für sich entschied.
„Menschlich sehr enttäuscht“
Besonders mit einem Deutschen geht die 48-Jährige hart ins Gericht. „Da ist auch ein Spieler dabei, von dem ich wirklich menschlich sehr enttäuscht bin“, legte die Deutsche Sport-Ikone nach, „weil es offensichtlich eine Reaktion gab, die zeigte, dass er jetzt nicht den Elfmeter schießen will und sich jemand offensichtlich da rausnimmt und keine Verantwortung übernimmt, was ich so nicht erwartet hätte.“
Video: Franziska van Almsick zu Gast im Podcast von Johannes B. Kerner
Goretzka wollte keinen Elfmeter schießen
„Du meinst Leon Goretzka?“, hakte Moderator Johannes B. Kerner (61) nach – der ehemalige Bayern-Spieler (31) hatte sich den TV-Bildern zufolge geweigert, als sechster Spieler zum Elfmeterschießen anzutreten, als Kapitän Joshua Kimmich (31) nach einem Schützen suchte. Am Ende schritt Jonathan Tah (30) zum ersten Mal in seiner Profikarriere zum Elfmeterpunkt und verschoss – Deutschland schied im Sechzehntelfinale aus.
„Das hat ganz, ganz viel über diese Mannschaft ausgesagt“
„Absolut, absolut. Das war für mich die Kirsche auf der Torte, das hat ganz, ganz viel über diese Mannschaft ausgesagt“, erklärte van Almsick. „Das ist das, was mich eigentlich am meisten ärgert in unserer Gesellschaft, aber jetzt auch bei unserer Fußball-WM oder den Spielen unserer Nationalmannschaft. Kritikfähig zu sein und Verantwortung zu übernehmen.“
Das ist das, was mich eigentlich am meisten ärgert in unserer Gesellschaft, aber jetzt auch bei unserer Fußball-WM oder den Spielen unserer Nationalmannschaft.
Die ehemalige deutsche Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick
Es gehe nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern zu diesen zu stehen. „Jeder darf Fehler machen. Und dann kann man sagen, ,Es tut mir leid, ich habe mich falsch entschieden‘ und es ist okay, aber sich zu verweigern oder nach Spielende nicht einmal in der Lage sein, zu sagen, ,Es tut mir leid‘? Dass das so schwierig ist, hätte ich nicht gedacht“, kritisierte das langjährige deutsche Aushängeschild im Schwimmsport.
Ihr persönlicher Eindruck der Szene: „Es ging nicht um nicht können, sondern einfach bereit sein, dass es auch nicht klappt. Er wirkte auf mich nicht ängstlich, aber er wollte einfach nicht der Buhmann sein, wenn es nicht klappt.“
„Der Buhmann war dann Tah, ja super ...“
„Der Buhmann war dann Tah, ja super“, fuhr die 48-Jährige fort: „Jemand anderes dann so reinlaufen lassen, um sich selbst aus dem Feuer zu nehmen, weil man irgendwie sagt ,Na ja, die letzten Spiele und die letzten Male habt ihr mich nicht gebraucht und jetzt komme ich und bin der Buhmann am Ende‘, also das war einfach eine sehr unglückliche Situation.“
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