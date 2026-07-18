„Für Messi verpfänden Fans ihre Häuser und Autos“

Ganz Argentinien steht vor dem großen Finale Kopf. Fußball-Influencer Flo Haas lebte vor Kurzem in Buenos Aires und gab der „Krone“ irre Einblicke. Fußball-Helden werden dort wie Götter verehrt.
„Die Gehälter passen einfach nicht zu den horrenden Preisen. Viele können sich eine 30-Euro-Karte für ein Fußball-Match nicht mehr leisten“, sagt Fußball-Influencer Flo Haas über die irre Inflation im Land des Weltmeisters.
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