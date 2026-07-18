Einbrecherpaar nistete sich in fremder Wohnung ein

Geraucht, gegessen, geduscht

Doch die beiden hatten es offenbar nicht auf Wertgegenstände oder dergleichen abgesehen, sondern vielmehr nach einem gemütlichen Plätzchen, um sich die Zeit zu vertreiben. Sie warfen Kleidungsstücke des Eigentümers aus dem Fenster und legten sich in sein Bett, um dort zu rauchen, bedienten sich am Inhalt des Kühlschranks, benutzten die Dusche und zogen im Anschluss auch Kleidung des Wohnungsinhabers an.