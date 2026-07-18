Kroatien für viele Urlauber nicht mehr Erste Wahl

2026 wurde von der kroatischen Nationalbank eine weitere Teuerung von etwa 3,4 Prozent erwartet. Dazu kommt: Die extreme Beliebtheit von Touristenmagneten wie Istrien, Split oder Dubrovnik und die Nachfrage nach Premium-Unterkünften schrauben die Preise in der Hauptsaison massiv nach oben. Kurz: Kroatien büßt sein „Schnäppchenimage“ ein. Viele Reisende können sich einen Aufenthalt kaum mehr leisten – und disponieren um. In Spanien oder Griechenland bekommen sie – noch – mehr für ihren Urlaubseuro ...