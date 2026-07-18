Eine groteske Farce voller Gerüchte & Lügen

Seicht, seichter, Festspiele Berndorf lautet am Rande des beschaulichen Wienerwalds das Motto. Hier wird heuer die Komödie „Gerüchte, Gerüchte“ von US-Autor Neil Simon auf die Bühne des Stadttheaters gebracht. Und damit beim Publikum auf leichte Sommerunterhaltung gesetzt. Ganz bewusst wird hier die Farce zum Possenspiel.