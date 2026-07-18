Currentzis sorgt für herb intensiven Auftakt

Schwermut und Erbarmen

Umrahmt von archaischen mittelalterlichen Gesängen reizte Currentzis mit Kurtágs hochkomplexen „Liedern der Schwermut und der Trauer“ für zwei Chöre und Instrumente die Grenzen des menschlichen Ausdrucks aus. Um mit Arvo Pärts sehr reduziertem „Miserere“ für Soli, gemischten Chor und Ensemble eine klangliche Welt des Erbarmens hinter der Zeit aufzuspannen.