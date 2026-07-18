„Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit reicht aus“

„Eine sehr bittere Geschichte“, sagt Toni Hafellner, Obmann des Steirischen Almwirtschaftsvereins, über das tragische Unglück in Buch-St. Magdalena. Es sei ein großer Schock. Wie berichtet, verließ ein 46-jähriger Landwirt am Freitag gegen 7 Uhr das Wohnhaus und ging zu einer Weide mit Kälbern und einem Zuchtstier. Als er nach zwei Stunden nicht zurückgekehrt war, machte sich seine Familie auf die Suche.