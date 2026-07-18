Revolutionsgarden rufen Jordanier zum Kampf auf

Rückfall in „totalen Krieg“ droht

Die Vereinigten Staaten wollen laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ durch Angriffe auf Brücken und andere Ziele im Landesinneren den Druck im ganzen Land erhöhen und ein Ende der iranischen Attacken auf Schiffe in der Straße von Hormuz erzwingen. Das iranische Militär reagiere darauf aber mit umfassenden Gegenangriffen, hieß es. „Diese Eskalation verschärft sich rapide und gerät außer Kontrolle“, sagte Saeid Golkar, Fachmann für iranische Sicherheitsfragen an der University of Tennessee, der Zeitung. Es bestehe die Gefahr, „dass wir in einen totalen Krieg zurückfallen, auch wenn keine der beiden Seiten dies will.“ Teheran will mit den Angriffen auf Schiffe unterbinden, dass die USA den Schiffsverkehr entlang der Küste des Oman durch die Meerenge geleiten. Die Straße von Hormuz sollte laut dem Abkommen zwischen den beiden Ländern eigentlich wieder geöffnet werden.