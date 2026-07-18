Hier landet das alte Brot wieder im neuen Teig

Brot und Gebäck gehören zu den meist verschwendeten Lebensmittelgruppen in Österreich. Fast 100.000 Tonnen werden pro Jahr bundesweit in Privathaushalten entsorgt. Zusätzlich kommen 52.000 Tonnen Lebensmittel aus den Bäckereien direkt dazu. Ein Großteil dieser verschwendeten Waren ist auf Supermärkte zurückzuführen. War das Gebäck dort einmal im Umlauf und wird von den Großbäckereien am Abend wieder abgeholt, muss dieses nämlich entsorgt werden.