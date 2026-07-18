Hier landet das alte Brot wieder im neuen Teig

Tonnen von Lebensmitteln, die noch gut sind, landen österreichweit täglich im Müll. Denn Gebäck, das einmal im Supermarkt war, darf nicht mehr verwendet werden. Ein Linzer Unternehmer geht einen eigenen Weg. Dort landet das alte Brot im neuen Teig und dürften sich Mitarbeiter kosentlos bedienen.
Brot und Gebäck gehören zu den meist verschwendeten Lebensmittelgruppen in Österreich. Fast 100.000 Tonnen werden pro Jahr bundesweit in Privathaushalten entsorgt. Zusätzlich kommen 52.000 Tonnen Lebensmittel aus den Bäckereien direkt dazu. Ein Großteil dieser verschwendeten Waren ist auf Supermärkte zurückzuführen. War das Gebäck dort einmal im Umlauf und wird von den Großbäckereien am Abend wieder abgeholt, muss dieses nämlich entsorgt werden.
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