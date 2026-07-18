Vom Tellerabwäscher zum neunfachen Lokalbesitzer

„Der Name Boje 18 steht schon seit zehn Jahren fest, weil wir das Lokal direkt am Traunseeufer eigentlich 2018 eröffnen wollten. Leider haben zunächst die Bewilligungen lange auf sich warten lassen, dann kam Corona, jetzt ist es endlich soweit“, verriet Lulzim Fejzullahi der „Krone“ am Tag der Eröffnung seines mittlerweile neunten Lokals. Erneut hat er ein völlig neues Konzept gewählt. In Ebensee will er Genuss mit Lifestyle und der einzigartigen Atmosphäre direkt am Wasser kombinieren. Dazu passend werden Cocktails, sommerliche Drinks und kleine Speisen serviert.