Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2002 um Asyl angesucht

Vom Tellerabwäscher zum neunfachen Lokalbesitzer

Oberösterreich
18.07.2026 11:20
 Lulzim Fejzullahi strahlte bei der Eröffnung der Boje 18 in Ebensee.
 Lulzim Fejzullahi strahlte bei der Eröffnung der Boje 18 in Ebensee.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Vor 24 Jahren flüchtete Lulzim Fejzullahi vom Krieg im Kosovo nach Österreich. Er fand am Traunsee einen Job als Hilfskraft in der Hotelküche.  Mit unermüdlichem Einsatz erfüllte er sich den Traum von der Selbsständigkeit. Nun eröffnete er in Ebensee sein bereits neuntes Lokal.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Der Name Boje 18 steht schon seit zehn Jahren fest, weil wir das Lokal direkt am Traunseeufer eigentlich 2018 eröffnen wollten. Leider haben zunächst die Bewilligungen lange auf sich warten lassen, dann kam Corona, jetzt ist es endlich soweit“, verriet Lulzim Fejzullahi der „Krone“ am Tag der Eröffnung seines mittlerweile neunten Lokals. Erneut hat er ein völlig neues Konzept gewählt. In Ebensee will er Genuss mit Lifestyle und der einzigartigen Atmosphäre direkt am Wasser kombinieren. Dazu passend werden Cocktails, sommerliche Drinks und kleine Speisen serviert.

Ein Herz mit Blick auf den Traunstein lädt zum Verweilen ein. 
Ein Herz mit Blick auf den Traunstein lädt zum Verweilen ein. (Bild: Wolfgang Spitzbart)

Ein Lieblingslokal hat Fejzullahi nicht: „Alle neun sind meine Babys. Ich liebe sie alle“, lächelt der Unternehmer, der zwei Betriebe nach seinen Töchtern benannt hat. „Mein Hauptgeschäft ist aber die Immobranche. Damit habe ich 2009 begonnen. Ich kaufe, baue und vermiete“, erzählt der erfolgreiche Multi-Unternehmer.

Eigentlich hätte die Boje 18 schon im Jahr 2018 eröffnet werden sollen.
Eigentlich hätte die Boje 18 schon im Jahr 2018 eröffnet werden sollen.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Er spricht auch offen über die wohl schwierigste Zeit seines Lebens. 2002 flüchtete er vom Krieg im Kosovo und fand am Traunsee einen Job als Abwäscher in einem Hotel. Nach absolvierter Lehre stieg er rasch zum Restaurantleiter auf, arbeitete beim BFI als Gastro-Trainer.

 Karl Hundstorfer bastelte für die Eröffnung des Lokals ein Geschenk.
 Karl Hundstorfer bastelte für die Eröffnung des Lokals ein Geschenk.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

In Ebensee saß er von 2015 bis 2021 als SP-Mandatar im Gemeinderat. Der unternehmerische Erfolg gepaart mit dem politischen Engagement stößt wenig überraschend auch auf Neider und Kritiker. Damit kann der sympathische Tausendsassa aber umgehen. Auch sie lud er zur Eröffnung der Boje 18 ein. Und sie klopften ihm auf die Schulter. Andere Glückwünsche kamen aus tiefster Überzeugung. Alt-Krippenbauer Karl Hundstorfer schenkte Fejzullahi ein selbst gebasteltes Herz aus Holz, das im Großformat am Steg des Lokals zum Verweilen einlädt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
18.07.2026 11:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
142.855 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
126.928 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Vorarlberg
Traktor-Tragödie: Mutter fand verunglückte Familie
93.722 mal gelesen
Der Großeinsatz in Vorarlberg forderte auch die Rettungskräfte.
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
1054 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Innenpolitik
Mehr FPÖ-Gründer in Nazi-Partei als bisher bekannt
981 mal kommentiert
War die FPÖ-Gründung stärker von NSDAP-Mitgliedern geprägt als bekannt?
Steiermark
Trockenheit: Erste Gemeinde dreht Trinkwasser ab
772 mal kommentiert
Der Regen der letzten Stunden hat sie Situation nicht entschärft.
Mehr Oberösterreich
2002 um Asyl angesucht
Vom Tellerabwäscher zum neunfachen Lokalbesitzer
Fahrerflucht-Fahndung
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
Krone Plus Logo
Anstatt im Müll
Hier landet das alte Brot wieder im neuen Teig
Frau schwer verletzt
Leitschiene durchbohrt Pkw auf A1: Zwei Männer tot
Video wird diskutiert
Wird es dieser Rekord ins Guinness Buch schaffen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf