Ofner und Neumayer kennen Kitzbühel-Auftaktgegner

„Für die Österreicher hätte es einfacher kommen können, aber das Feld ist ja noch immer extrem dicht“, erklärte Turnierdirektor Alexander Antonitsch. „Gegen einen Kitzbühel- und Höhenspezialisten, das wird nicht ganz einfach für Lukas“, sagte der Kärntner in Bezug auf Hanfmann. Für Ofner geht es gegen Molcan auch um eine mögliche Revanche: 2023 verlor der Steirer das bisher einzige Duell mit dem Slowaken im Kitz-Achtelfinale nach einer 6:4,5:0-Führung und zwei Matchbällen. Im Falle eines Sieges trifft Ofner entweder auf den aufstrebenden Belgier Raphael Collignon (Nr. 7) oder den Deutschen Daniel Altmaier.