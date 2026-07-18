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Generali Open

Ofner und Neumayer kennen Kitzbühel-Auftaktgegner

Tennis
18.07.2026 12:57
Sebastian Ofner
Sebastian Ofner(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs derzeit bester Tennisspieler, Sebastian Ofner, trifft in der ersten Runde der Generali Open auf den Slowaken Alex Molcan. Lukas Neumayer bekommt es mit dem Deutschen Yannick Hanfmann zu tun und Joel Schwärzler mit einem Qualifikanten. Dies ergab die Auslosung am Samstag in Kitzbühel.

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Das ÖTV-Trio ist dank Wildcards dabei. Topstar und Titelverteidiger ist Alexander Bublik, der zunächst ein Freilos hat und ein möglicher Viertelfinalgegner von Ofner wäre.

Alexander Antonitsch.
Alexander Antonitsch.(Bild: GEPA)

„Für die Österreicher hätte es einfacher kommen können, aber das Feld ist ja noch immer extrem dicht“, erklärte Turnierdirektor Alexander Antonitsch. „Gegen einen Kitzbühel- und Höhenspezialisten, das wird nicht ganz einfach für Lukas“, sagte der Kärntner in Bezug auf Hanfmann. Für Ofner geht es gegen Molcan auch um eine mögliche Revanche: 2023 verlor der Steirer das bisher einzige Duell mit dem Slowaken im Kitz-Achtelfinale nach einer 6:4,5:0-Führung und zwei Matchbällen. Im Falle eines Sieges trifft Ofner entweder auf den aufstrebenden Belgier Raphael Collignon (Nr. 7) oder den Deutschen Daniel Altmaier.

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