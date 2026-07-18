Selbstbehalt bei künstlicher Befruchtung sinkt

Anspruchsberechtigt sind Paare, die in aufrechter Ehe, eingetragener Partnerschaft oder in eheähnlicher Lebensgemeinschaft leben. Auch gleichgeschlechtliche Paare können den Fonds nutzen, allerdings nur Frauen, da Männer eine Leihmutter bräuchten. Voraussetzungen sind zudem ein Höchstalter von 40 Jahren (Frau) beziehungsweise 50 Jahren (Mann) sowie eine medizinische Indikation. Darunter fallen Störungen, die zur Unfruchtbarkeit von mindestens einer Person führen, wie Endometriose oder das PCO-Syndrom. Bei ungefähr jedem fünften Menschen ergeben Untersuchungen allerdings keine Ursache für die Unfruchtbarkeit. Um den Fonds in Anspruch zu nehmen, müssen die Paare alle anderen Möglichkeiten zur Herbeiführung einer Schwangerschaft ausgeschöpft haben.