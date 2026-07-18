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Frage des Tages

SPÖ stürzt in Umfragen ab: Ist Babler ablösereif?

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18.07.2026 11:43
Wer sollte die SPÖ in Zukunft repräsentieren?
Wer sollte die SPÖ in Zukunft repräsentieren?(Bild: helmut graf)
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Von Community

Nach anhaltenden Diskussionen über den Kurs der SPÖ und die Entwicklung der Partei steht auch Parteichef Andreas Babler zunehmend im Fokus. Während seine Unterstützer auf einen klaren sozialpolitischen Kurs setzen, sehen Kritiker Nachholbedarf bei Wählerzuspruch und strategischer Ausrichtung. Unsere Frage des Tages vom 18.07.2026 lautet daher: „SPÖ stürzt in Umfragen ab: Ist Babler ablösereif?“

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Soll Andreas Babler die SPÖ weiterhin anführen, oder braucht die Partei eine personelle Neuaufstellung? Hat er das Potenzial, die Sozialdemokratie wieder zu stärken, oder wäre ein Wechsel an der Parteispitze der bessere Weg? Wie sehen Sie die Zukunft der SPÖ?

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