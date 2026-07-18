Nach anhaltenden Diskussionen über den Kurs der SPÖ und die Entwicklung der Partei steht auch Parteichef Andreas Babler zunehmend im Fokus. Während seine Unterstützer auf einen klaren sozialpolitischen Kurs setzen, sehen Kritiker Nachholbedarf bei Wählerzuspruch und strategischer Ausrichtung. Unsere Frage des Tages vom 18.07.2026 lautet daher: „SPÖ stürzt in Umfragen ab: Ist Babler ablösereif?“