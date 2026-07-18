Beim Abschied geht es um satte 1,75 Millionen Euro

Der 57-jährige Teamchef Didier Deschamps wird 5085 Tage nach seinem Debüt ein letztes Mal auf Frankreichs Bank Platz nehmen. „Ich bin sehr stolz auf alles, was wir erreicht haben – wir haben unglaublich viele schöne Momente erlebt“, sagt Deschamps, der 122 von 186 Spielen gewann, einen Punkteschnitt von 2,14 aufweist. Und Frankreich 2018 zurück auf den WM-Thron hievte. Womit er in einen exklusiven Kreis vorstieß, als einziger neben Franz Beckenbauer (D) und Mario Zagallo (It) die Trophäe als Spieler und Trainer gewann. Doch sein Vermächtnis geht weit über den Titel hinaus.