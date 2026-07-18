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Beim Abschied geht es um satte 1,75 Millionen Euro

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.07.2026 12:30
Nach dem Spiel um Platz drei gehen Frankreichs Teamchef Didier Deschamps und Stürmerstar Kylian ...
Nach dem Spiel um Platz drei gehen Frankreichs Teamchef Didier Deschamps und Stürmerstar Kylian Mbappé getrennte Wege. Grund: Der Trainer hört auf und überreicht das Zepter an Nachfolger Zinédine Zidane.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

„Wir wollen noch einen würdigen Abschied – weil er das verdient“, meint Kylian Mbappé im Hinblick auf den Abschied seines Teamchefs Didier Deschamps. Vor einer Partie, die keiner mehr braucht, mehr Pflicht als ein Privileg ist. Und dennoch geht es für Frankreich im Spiel um Platz drei um sehr viel. 

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Der 57-jährige Teamchef Didier Deschamps wird 5085 Tage nach seinem Debüt ein letztes Mal auf Frankreichs Bank Platz nehmen. „Ich bin sehr stolz auf alles, was wir erreicht haben – wir haben unglaublich viele schöne Momente erlebt“, sagt Deschamps, der 122 von 186 Spielen gewann, einen Punkteschnitt von 2,14 aufweist. Und Frankreich 2018 zurück auf den WM-Thron hievte. Womit er in einen exklusiven Kreis vorstieß, als einziger neben Franz Beckenbauer (D) und Mario Zagallo (It) die Trophäe als Spieler und Trainer gewann. Doch sein Vermächtnis geht weit über den Titel hinaus. 

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