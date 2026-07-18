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Wie Biogena den Umsatz jetzt vervierfachen will

Wirtschaft
18.07.2026 12:26
Rund 1,5 Milliarden Kapseln im Jahr produziert Biogena derzeit in Salzburg.
Rund 1,5 Milliarden Kapseln im Jahr produziert Biogena derzeit in Salzburg.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Christian Ebeert
Von Christian Ebeert

Der Salzburger Mikronährstoff-Spezialist Biogena plant den nächsten großen Expansionsschritt: Gründer Albert Schmidbauer verkauft Aktien und geht an die Börse. Wie er mit dem frischen Geld vor allem in Deutschland und Italien das Geschäft ausbauen und insgesamt den Umsatz in den kommenden Jahren vervierfachen will. Krone+ hat mit ihm gesprochen.

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„Die Märkte werden jetzt verteilt, diese Zeit müssen wir nutzen,“ erklärt Albert Schmidbauer, warum der von ihm 2006 gegründete Nahrungsergänzungsmittel-Erzeuger Biogena gerade an die Börse in Wien geht. Rund 5 Prozent der Firma werden dann die neuen Aktionäre halten. 3,8 Prozent sind schon vor einigen Jahren über die Tochter Biogena Invest platziert worden, 9 Prozent halten die Mitarbeiter, rund 82 Prozent bleiben bei Schmidbauer. Notieren wird Biogena dann im Direct Market plus-Segment der Börse, der Marktwert wird laut Gutachten mit 475 Millionen Euro angesetzt.

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