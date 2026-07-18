Wie Biogena den Umsatz jetzt vervierfachen will

„Die Märkte werden jetzt verteilt, diese Zeit müssen wir nutzen,“ erklärt Albert Schmidbauer, warum der von ihm 2006 gegründete Nahrungsergänzungsmittel-Erzeuger Biogena gerade an die Börse in Wien geht. Rund 5 Prozent der Firma werden dann die neuen Aktionäre halten. 3,8 Prozent sind schon vor einigen Jahren über die Tochter Biogena Invest platziert worden, 9 Prozent halten die Mitarbeiter, rund 82 Prozent bleiben bei Schmidbauer. Notieren wird Biogena dann im Direct Market plus-Segment der Börse, der Marktwert wird laut Gutachten mit 475 Millionen Euro angesetzt.