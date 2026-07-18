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Ritter-Spektakel kommt nach Kärnten zurück

Kärnten
18.07.2026 12:00
Die Ritterspiele sind im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel in Oberkärnten.
Die Ritterspiele sind im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel in Oberkärnten.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Auf der Burg Sommeregg in Seeboden sind vom 1. bis 23. August wieder die Ritter los. Das historische Areal verwandelt sich nämlich offiziell in eine mittelalterliche Arena. Ein vielseitiges Programm lockt Alt und Jung an. 

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Burgherr Frank Riegler bringt Gäste in das Mittelalter zurück. Das Areal der Burg Sommeregg in Treffling bei Seeboden verwandelt sich nämlich in eine ritterliche Arena, in der Schaukämpfe mit echten Profi-Reitern stattfinden werden. 

Ein Drache unter den Rittern
„Heuer haben wir wieder eine ganz neue Geschichte. Erstmals wird ein Drache bei den Aufführungen dabei sein. Konkret geht es bei dem Stück um ein Drachenei, das abhandengekommen ist“, verrät der Organisator, der mit seinem Team alle Jahre wieder etwas Neues für seine Gäste bietet. 

Öffnungszeiten

1. bis 23. August
Ritterturnier in der Mittelalterarena
(ca. 2 Stunden inkl. Pause):
Dienstag und Mittwoch: 17:30 Uhr
Donnerstag bis Samstag: 15:00 und 19:00 Uhr
Sonntag und Feiertag: 11:30 und 17:30 Uhr

Von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen finden die Ritterspiele zweimal täglich statt. Montag Ruhetag.

Mittelaltermarkt & Gauklerei:
Dienstag bis Samstag ab 13 Uhr 
Sonntag und Feiertag ab 10 Uhr

Doch nicht nur die spektakulären Aufführungen, Schaukämpfe und die waghalsigen Stunts mit Reitern und Pferden ziehen Tausende Begeisterte nach Treffling. Auch der Mittelaltermarkt mit zahlreichen Ausstellern und das Foltermuseum direkt in der Burg bringen Einheimische und Urlauber alle Jahre wieder zum Staunen. 

Rittermahl im alten Gemäuer
Und natürlich wartet passend zum Thema auch ein Rittermahl auf die Gäste: Knusprig Gebratenes mit allerlei Beilagen wird auf hölzernen Sänften aufgetragen und aufgetischt. 

Wettkämpfe begeistern die Besucher
Wettkämpfe begeistern die Besucher(Bild: Roland Holitzky)
Auch am Marktgelände wird für Stimmung gesorgt
Auch am Marktgelände wird für Stimmung gesorgt(Bild: Roland Holitzky)

20.000 Gäste 
Im Vorjahr durfte Riegler gut 20.000 Besucher zählen. „Es freut uns natürlich, dass die Spiele so gut ankommen“, stecken die Veranstalter alle Jahre wieder viel Herzblut in das Fest. 

„Krone“-Leser können Ritter-Paket gewinnen
Genau dieses Rundum-Paket können „Krone“-Leser jetzt gewinnen! Enthalten: ein eigener Parkplatz direkt beim Eingang, persönliche Begrüßung, freier Eintritt zur Burg, zum Foltermuseum und dem Ritterturnier samt reservierten Sitzplätzen in der Turnierarena. Dazu gibt’s einen Snack- und Getränkeservice während der Show sowie eine Ritterplatte und zwei Freigetränke pro Person im Burgrestaurant. Gewinner können dank Backstage-Pass auch hinter die Kulissen schauen – inklusive Führung! 

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