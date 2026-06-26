Raus aus dem Konzern: Volkswagen will VW abspalten

VW als Marke ist gerade dabei, den Kurs zu ändern, wieder zurück zu. Mehr Kundenorientierung und Produktqualität. Das äußert sich unter anderem in anderem Design, einfach zu durchschauender, unkomplizierter Fahrzeugbedienung, wertigerer Anmutung und einem neuen Augenmerk auf Emotionalität in den Fahrzeugen.