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Raus aus dem Konzern: Volkswagen will VW abspalten

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26.06.2026 11:00
Der Volkswagen-Konzern plant die Ausgliederung der Kernmarke VW.
Der Volkswagen-Konzern plant die Ausgliederung der Kernmarke VW.(Bild: AP/Michael Sohn)
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Von krone.at

Volkswagen greift zu immer drastischeren Maßnahmen, um die aktuelle Krise zu bewältigen. Laut einem Medienbericht sollen nun 100.000 Stellen gestrichen werden. Außerdem plant der Konzern, die Kernmarke VW herauszulösen und eine eigene Gesellschaft zu gründen.

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Auch die Komponententochter soll aus dem Konzernverbund herausgenommen werden, schreibt das „Manager Magazin“ unter Berufung auf Insider. Die einzelnen Marken könnten dann an der Börse platziert werden, Volkswagen als Konzern schrumpft.

Außerdem sollen dem Bericht zufolge in den nächsten Jahren weltweit bis zu 100.000 der aktuell gut 650.000 Stellen gestrichen werden. Bislang war nur von 50.000 die Rede.

Zudem könnten mittelfristig vier Werke geschlossen werden, konkret die VW-Standorte in Hannover, Zwickau und Emden sowie das Audi-Werk Neckarsulm. Der Produktionsstopp ist mit dem Auslauf der dort aktuell gefertigten Modelle geplant, schreibt das Branchenblatt.

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In Zwickau werden derzeit E-Autos wie der ID.3 und der Cupra Born gefertigt, in Hannover sind Nutzfahrzeuge zu Hause. Das Werk in Emden produziert die Modelle ID.4 und ID.7.

Das Magazin zitiert einen Insider mit der Aussage, dass in dem zentralen Papier bewusst keine eindeutige Zahl stehe, die Radikalität des Plans dennoch beispiellos sei.

Volkswagen hält sich zu dem Thema erwartungsgemäß bedeckt, das Unternehmen kommentiere interne, vertrauliche Unterlagen nicht. Die zugrunde liegenden Sachverhalte würden in den zuständigen Gremien besprochen und verabschiedet.

Fix beschlossen dürfte noch nichts sein, aber VW-Chef Oliver Blume soll seine Pläne für das Sanierungskonzept bereits dem Vorstand vorgestellt haben.

VW als Marke ist gerade dabei, den Kurs zu ändern, wieder zurück zu. Mehr Kundenorientierung und Produktqualität. Das äußert sich unter anderem in anderem Design, einfach zu durchschauender, unkomplizierter Fahrzeugbedienung, wertigerer Anmutung und einem neuen Augenmerk auf Emotionalität in den Fahrzeugen.

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