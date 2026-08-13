Österreichs Frauen-Team steht im WM-Viertelfinale

„Unbändigen Willen bewiesen!“

„Wenn wir so ein Spiel wie gerade gegen Frankreich 100 Mal spielen, gewinnen wir genau ein Mal – und das war genau heute. Wir haben bereits in der Früh gegen China eine richtig starke Leistung gezeigt und nun gegen Frankreich den unbändigen Willen bewiesen“, erklärte Head Coach Robert Riedl.