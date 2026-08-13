Österreichs Frauen-Team steht im WM-Viertelfinale

Das österreichische Frauen-Team ist bei der Flag-Football-WM in Düsseldorf mit zwei Siegen gestartet und steht bereits im Viertelfinale!
Die AFBÖ-Frauen besiegten am Donnerstag China 35:27 und setzten sich anschließend in einem Krimi gegen Frankreich 23:19 durch.
Das Frauen-Team lag gegen Frankreich scheinbar aussichtslos zurück, kam dank einer Interception von Tabea Fiegl noch einmal in Ballbesitz, den Franziska Sottner nach Pass von Quarterback Saskia Stribrny zum Touchdown nutzte.
„Unbändigen Willen bewiesen!“
„Wenn wir so ein Spiel wie gerade gegen Frankreich 100 Mal spielen, gewinnen wir genau ein Mal – und das war genau heute. Wir haben bereits in der Früh gegen China eine richtig starke Leistung gezeigt und nun gegen Frankreich den unbändigen Willen bewiesen“, erklärte Head Coach Robert Riedl.
Am Freitagvormittag geht es gegen Großbritannien, das ebenfalls bereits den Aufstieg fix in der Tasche hat, um den Gruppensieg. Das Viertelfinale ist für Samstagvormittag angesetzt.
Das Männer-Team war gegen Kanada chancenlos und verlor nach 0:20-Pausenrückstand 6:26. Damit benötigt die Auswahl von Teamchef Michael Salamon am Freitag einen Sieg gegen Japan, um ins Viertelfinale einzuziehen.
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