Israels Armee tötete erneut Hamas-Kommandanten

Ein zuletzt veröffentlichter Gaza-Fahrplan sieht vor, dass die Hamas ihre Waffen abgibt, und die israelische Armee gezielte Angriffe auf Palästinenserinnen und Palästinenser unterlässt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte zwar, dass er den Plan des Friedensrats ablehne, ließ die Angriffe auf US-Druck aber dennoch einstellen. Seit Anfang August muss der israelische Generalstabschef Eyal Zamir Angriffen im Gazastreifen im Voraus zustimmen, außer es besteht eine unmittelbare Gefahr für die Soldatinnen und Soldaten.