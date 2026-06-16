Bosse halten Volkswagen für „existenzgefährdet“

Diese schonungslose interne Abrechnung gewinnt zusätzlich an Brisanz, da sie in eine Phase fällt, in der mehrere Marken des Konzerns enttäuschende Quartalszahlen vorlegen mussten. Diese Abwärtsspirale führte in jüngster Vergangenheit auch zu einem kontinuierlichen Absturz der VW-Aktie. Das Wertpapier ist heute knapp 60 Prozent weniger wert als noch vor fünf Jahren.

Kerngeschäft in China leidet

„Der chinesische Automobilmarkt steht unter zunehmendem Druck“, teilte der Volkswagen-Konzern in Peking kürzlich mit. Zudem sei nicht zu erwarten, dass sich der Markt im Jahresverlauf erhole und Verluste wieder aufgeholt werden könnten. Die Wolfsburger rechnen damit, dass der Gesamtmarkt für Neufahrzeuge auf unter 21 Millionen Fahrzeuge zurückgehen wird.