„Hattrick-Haris“ herausragend – ein Joker glänzte

Der FC Red Bull Salzburg mühte sich ins Play-off der UEFA Europa League. Beim Rückspiel auf Zypern gegen den Pafos FC lag die Mannschaft von Cheftrainer Danny Röhl zur Halbzeit bereits mit 0:2 zurück, dreht jedoch die Partie dank Haris Tabakovic und remisierte schlussendlich mit 3:3. Die „Krone“-Noten zum Spiel.
Christian Zawieschitzky 3
Beim 0:2 sah er nicht ganz glücklich aus. Hielt seine Mannschaft aber mit einigen Paraden im Spiel.
Nikolas Veratschnig 3
In Hälfte eins schwach, nach der Pause aber wieder in gewohnter Manier.
Kevin Boma 2
Verlor vor dem 0:1 das entscheidende Kopfballduell gegen Lele.
Valentin Zabransky 3
Ein solider Auftritt des 19-jährigen Wieners.
Dominik Schmid 2
Beim 3:3 wurde er billig ausgespielt. Generell nicht der große Faktor im Spiel.
Bartosz Mazurek 2
Fand zu Beginn eine Chance vor, schloss die Reihen vor dem 0:1 zu spät und ließ die Flanke zum Gegentor zu.
Abubakr Barry 4
Antreiber im Bullen-Spiel, wurde mit Fortdauer stärker und immer wichtiger für die Salzburger.
Sota Kitano 1
Es war ein verkorkster Tag.
Yorbe Vertessen 2
Am Bemühen scheitert es bei ihm nie, das reicht auf diesem Niveau aber nicht.
Damir Redzic 3
Bereitete das erste Tor von Tabakovic stark vor.
Haris Tabakovic 6
Hattrick-Haris ist es zu verdanken, dass die Bullen weiter sind. Traf in bester Gerd-Müller-Manier!
Edmund Baidoo 4
Mit seiner Einwechslung kam die Wende. Brachte ordentlich Schwung rein.
Karim Konate 2
Wirkte trotz Kurzeinsatz platt, vergab „Hunderter“.
Tim Drexler 0
Leandro Morgalla 0
Frans Krätzig 0
Trainer Danny Röhl 3
Schwache erste Hälfte, erst nach einer Umstellung wurde es besser.
Unser Notenschlüssel: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
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