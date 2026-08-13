„Hattrick-Haris“ herausragend – ein Joker glänzte

Der FC Red Bull Salzburg mühte sich ins Play-off der UEFA Europa League. Beim Rückspiel auf Zypern gegen den Pafos FC lag die Mannschaft von Cheftrainer Danny Röhl zur Halbzeit bereits mit 0:2 zurück, dreht jedoch die Partie dank Haris Tabakovic und remisierte schlussendlich mit 3:3. Die „Krone“-Noten zum Spiel.