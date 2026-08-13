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FC Red Bull Salzburg

„Hattrick-Haris“ herausragend – ein Joker glänzte

Sport
13.08.2026 21:50
Haris Tabakovic wird von seinen Mitspielern gefeiert.
Haris Tabakovic wird von seinen Mitspielern gefeiert.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Nister und Christoph Kolland

Der FC Red Bull Salzburg mühte sich ins Play-off der UEFA Europa League. Beim Rückspiel auf Zypern gegen den Pafos FC lag die Mannschaft von Cheftrainer Danny Röhl zur Halbzeit bereits mit 0:2 zurück, dreht jedoch die Partie dank Haris Tabakovic und remisierte schlussendlich mit 3:3. Die „Krone“-Noten zum Spiel.

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Christian Zawieschitzky 3
Beim 0:2 sah er nicht ganz glücklich aus. Hielt seine Mannschaft aber mit einigen Paraden im Spiel.

Nikolas Veratschnig 3
In Hälfte eins schwach, nach der Pause aber wieder in gewohnter Manier.

Kevin Boma 2
Verlor vor dem 0:1 das entscheidende Kopfballduell gegen Lele.

Valentin Zabransky 3
Ein solider Auftritt des 19-jährigen Wieners.

Dominik Schmid 2
Beim 3:3 wurde er billig ausgespielt. Generell nicht der große Faktor im Spiel.

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Bartosz Mazurek 2
Fand zu Beginn eine Chance vor, schloss die Reihen vor dem 0:1 zu spät und ließ die Flanke zum Gegentor zu.

Abubakr Barry 4
Antreiber im Bullen-Spiel, wurde mit Fortdauer stärker und immer wichtiger für die Salzburger.

Sota Kitano 1
Es war ein verkorkster Tag.

Yorbe Vertessen 2
Am Bemühen scheitert es bei ihm nie, das reicht auf diesem Niveau aber nicht.

Damir Redzic 3
Bereitete das erste Tor von Tabakovic stark vor.

Haris Tabakovic 6
Hattrick-Haris ist es zu verdanken, dass die Bullen weiter sind. Traf in bester Gerd-Müller-Manier!

Edmund Baidoo 4
Mit seiner Einwechslung kam die Wende. Brachte ordentlich Schwung rein.

Karim Konate 2
Wirkte trotz Kurzeinsatz platt, vergab „Hunderter“.

Tim Drexler 0

Leandro Morgalla 0

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Frans Krätzig 0

Trainer Danny Röhl 3
Schwache erste Hälfte, erst nach einer Umstellung wurde es besser.

Unser Notenschlüssel: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

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