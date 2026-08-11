Xpeng G9: Ist der wirklich so viel Geld wert?

Schon beim ersten Einsteigen wird klar, wohin die Reise geht. Nappaleder allüberall (das aber eher wie Kunstleder wirkt), Massagefunktion und Sitzbelüftung vorne und hinten sowie hochwertige Materialien auch in tiefen Lagen schaffen ein wohnliches Ambiente. Im Detail merkt man, dass der Weg an die Premiumspitze noch nicht ganz geschafft ist, etwa an den ausfahrbaren Türgriffen mit ihrer scharfkantigen Plastikrückseite. Oder am Knacken im Plastikgehäuse der beiden 15-Zoll-Touchscreens, wenn man die Hand drauflegt, um am Screen zu tatschen.