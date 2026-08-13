Lukas Weißhaidinger im Diskuswurf nur Zehnter

Ein Spitzenplatz blieb für Lukas Weißhaidinger bei der EM in Birmingham leider aus. Der Oberösterreicher kam im Diskuswurf-Finale mit 63,80 m nicht über den zehnten Platz hinaus. Damit war er schon ausgeschieden, als die besten Acht um die Medaillen kämpften …
Weißhaidinger begann das Finale gleich mit einen 63,80 m, danach verzeichnete er zwei ungültige Versuche. Damit konnte er seine Sachen packen. Aber allein das Erreichen des Finals war nach den letzten Wochen fast ein kleines Wunder des Oberösterreichers.
Wegen seiner Rückenprobleme hatte er sogar bis zuletzt um einen Start in Birmingham bangen müssen. So gab es leider das schlechteste EM-Ergebnis für den 34-Jährigen überhaupt. Er hatte schon Silber (2024) und Bronze (2018) gewonnen, einmal war er Neunter (2022). Jetzt Zehnter.
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