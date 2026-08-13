Lukas Weißhaidinger im Diskuswurf nur Zehnter

Wegen seiner Rückenprobleme hatte er sogar bis zuletzt um einen Start in Birmingham bangen müssen. So gab es leider das schlechteste EM-Ergebnis für den 34-Jährigen überhaupt. Er hatte schon Silber (2024) und Bronze (2018) gewonnen, einmal war er Neunter (2022). Jetzt Zehnter.