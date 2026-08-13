Wolfsberger (42) bei Forstarbeiten verunglückt

Wie genau es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist unklar. Jedenfalls war der selbstständige Forstarbeiter um 14 Uhr mit Schlägerungsarbeiten in einem Waldstück in Wolfsberg beschäftigt, als er offenbar von einem Baum getroffen wurde. Dichte Äste düften den Baum nach oben gefedert haben, der den 42-Jährigen dann traf.