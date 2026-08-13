Wolfsberger (42) bei Forstarbeiten verunglückt

Dichte Äste dürften einem 42-jährigen Forstarbeiter zum Verhängnis geworden sein. Ein Grundbesitzer fand den schwer verletzten Mann am Donnerstag. Jedoch kam jede Hilfe zu spät...
Wie genau es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist unklar. Jedenfalls war der selbstständige Forstarbeiter um 14 Uhr mit Schlägerungsarbeiten in einem Waldstück in Wolfsberg beschäftigt, als er offenbar von einem Baum getroffen wurde. Dichte Äste düften den Baum nach oben gefedert haben, der den 42-Jährigen dann traf.
Gegen 15.30 Uhr fand der Grundstücksbesitzer den Verunfallten, setzte den Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Für den Unternehmer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.
Forstunfall in Grafenstein
Nahezu gleichzeitig ereignete sich am Donnerstag auch im Bezirk Klagenfurt-Land ein folgeschwerer Forstunfall. Gemeinsam mit seinem Sohn arbeitete dort ein 75-Jähriger im Wald. Der Pensionist wurde vermutlich durch den Baumwipfel am Kopf getroffen und unbestimmten Grades verletzt.
Sein Sohn (43) rief die Rettung, das Team des C11 flog den Verletzten ins Spital.
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