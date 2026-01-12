Volkswagen verliert in China weiter an Boden

In der Volksrepublik haben zuletzt chinesische Hersteller massiv an Boden gewonnen und die jahrelange Dominanz von Volkswagen beendet. Dabei spielt vor allem das starke Wachstum bei Elektroautos eine Rolle, die sich auch dank staatlicher Subventionen gerade in den Städten großer Beliebtheit erfreuen und bei denen westliche Hersteller zuletzt ins Hintertreffen geraten sind.