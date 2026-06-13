So bringt Newcomer Cupra den VW-Konzern vorwärts

Ein Vorbild, nicht nur im Konzern

Und doch zieht Cupra mit einer sehr geschärften (wenn auch nicht traditionellen) Marke durch. Die Bedeutung dieses Erfolgs sieht Vorstand Sven Schuwirth sogar global: „Das ein schönes Modell, nicht nur für die Automobilindustrie, dass wir es in Europa schaffen können, wenn wir die richtigen Köpfe zusammenbringen.“ Ein tragfähiges Rezept gegen die neue Konkurrenz aus Fernost: anbieten, was Kunden wirklich wollen. Dieses Jahr peilt Cupra einen Marktanteil von vier Prozent an. Der kleine Stromer Cupra Raval hat gerade die wohl erfolgreichste Markteinführung hingelegt, die es jemals im VW-Konzern gegeben hat. Offiziell wollen sie sich noch gar nicht ausmalen, wo das noch hinführen soll. Vermutung: vorwärts, nicht im Kreis.