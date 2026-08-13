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„Zutiefst besorgt“

Zug im Südosten Englands entgleist – elf Verletzte

Ausland
13.08.2026 21:57
In England ist am Donnerstagnachmittag ein Zug entgleist.
In England ist am Donnerstagnachmittag ein Zug entgleist.(Bild: AFP/CARLOS JASSO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Nähe der englischen Stadt Lewes ist am Donnerstagnachmittag ein Zug entgleist. Dabei wurden elf Menschen verletzt, zwei davon schwer. Der Zug habe begonnen, „von Seite zu Seite“ zu wackeln. Die Passagierinnen und Passagiere seien nach vorn geschleudert worden, berichtete eine Augenzeugin.

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Mehrere Waggons kippten um. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 16 Uhr (Ortszeit) zwischen Haywards Heath und Lewes in der englischen Grafschaft East Sussex. Die Ursache war zunächst unklar. Zu dem Zeitpunkt der Entgleisung waren 150 Menschen in dem Zug. Elf von ihnen wurden verletzt, zwei davon schwer. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Im Einsatz waren die Verkehrspolizei, Rettungskräfte und Feuerwehrleute. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Gegend rund um den Unfallort zu meiden.  Verkehrsministerin Heidi Alexander schrieb auf der Plattform X, „zutiefst besorgt“ zu sein. „Wir arbeiten zügig mit der Bahnbranche und den lokalen Partnern zusammen, um den Fahrgästen zu helfen.“ Die Passagierinnen und Passagiere seien in Sicherheit. Ihr Dank gelte den Einsatzkräften.

Mehrere Waggons kippten nach der Engleisung um.
Mehrere Waggons kippten nach der Engleisung um.(Bild: AFP/CARLOS JASSO)
Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, wird noch untersucht.
Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, wird noch untersucht.(Bild: AFP/CARLOS JASSO)

Die britische Behörde für Untersuchungen von Zugunglücken (RAIB) soll nun herausfinden, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Nach dem Unfall kam es zu Zugausfällen und erheblichen Verspätungen.

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