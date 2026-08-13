Zug im Südosten Englands entgleist – elf Verletzte

Mehrere Waggons kippten um. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 16 Uhr (Ortszeit) zwischen Haywards Heath und Lewes in der englischen Grafschaft East Sussex. Die Ursache war zunächst unklar. Zu dem Zeitpunkt der Entgleisung waren 150 Menschen in dem Zug. Elf von ihnen wurden verletzt, zwei davon schwer. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.