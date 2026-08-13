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Urkunden sind da! Haaland hält 4 Guinness-Rekorde

Fußball International
13.08.2026 21:17
Erling Haaland
Erling Haaland(Bild: AP/Jessica Tobias)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Norwegens Starstürmer Erling Haaland hat kurz vor dem Saisonstart mit Englands Vizemeister Manchester City eine ganz besondere Auszeichnung erhalten. Dem 26 Jahre alten Fußballprofi wurden gleich vier Urkunden für von ihm aufgestellte Guinness-Rekorde überreicht.

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In der Premier League schaffte er in der bisher kürzesten Zeit die magische Marke von 100 Ligatreffern, für die er lediglich 111 Spiele benötigte. Zum anderen hält er mit 36 Treffern den Saison-Torrekord in England.

Eine weitere Bestmarke schaffte Haaland im Trikot der norwegischen Nationalmannschaft, für die er in der Nations League 19 Mal traf – so oft wie kein anderer Spieler in Europa.

Zudem stellte Haaland bereits 2023 den Rekord der meisten Tore in einem Champions-League-Spiel ein. Gegen RB Leipzig traf er damals fünfmal – das schafften neben ihm nur Lionel Messi und Luiz Adriano.

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