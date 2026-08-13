Urkunden sind da! Haaland hält 4 Guinness-Rekorde

Norwegens Starstürmer Erling Haaland hat kurz vor dem Saisonstart mit Englands Vizemeister Manchester City eine ganz besondere Auszeichnung erhalten. Dem 26 Jahre alten Fußballprofi wurden gleich vier Urkunden für von ihm aufgestellte Guinness-Rekorde überreicht.
In der Premier League schaffte er in der bisher kürzesten Zeit die magische Marke von 100 Ligatreffern, für die er lediglich 111 Spiele benötigte. Zum anderen hält er mit 36 Treffern den Saison-Torrekord in England.
Eine weitere Bestmarke schaffte Haaland im Trikot der norwegischen Nationalmannschaft, für die er in der Nations League 19 Mal traf – so oft wie kein anderer Spieler in Europa.
Zudem stellte Haaland bereits 2023 den Rekord der meisten Tore in einem Champions-League-Spiel ein. Gegen RB Leipzig traf er damals fünfmal – das schafften neben ihm nur Lionel Messi und Luiz Adriano.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.