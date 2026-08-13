Austria gegen Beitar Jerusalem ab 20.30 Uhr LIVE

Da bereits ein Remis vor Heimpublikum zum Aufstieg reicht, ist die Devise innerhalb der Mannschaft klar. „Wir wollen eine Runde weiterkommen. Wenn du so eine gute Ausgangslage erarbeitet hast, dann willst du ins Play-off. Das ist unser Ziel, dass wir das Spiel gewinnen vor unseren Fans“, erklärte am Mittwoch Rechtsverteidiger Reinhold Ranftl. Dass Helm angesichts des bereits siebenten Pflichtspiels erneut rotieren könnte, ist für die Spieler nur logisch. „Aufgrund der Temperaturen ist es, glaube ich, sehr sinnvoll. Und klar abgesprochen mit uns. Wir haben einen großen Kader, jeder kriegt seine Chance“, meinte Ranftl.