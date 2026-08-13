Austria-Gönner: „Brauchen Tritt in den Hintern!“

Austria Klagenfurts Präsident & Sponsor Helmut Kaltenegger hatte vor Saisonstart einen Durchmarsch in der Regionalliga Süd verlangt, haut nach zwei Niederlagen in Folge jetzt aber auf den Tisch: Der Goldhändler zählt den Trainer an, nimmt die Spieler in die Pflicht und will nachlegen. Der Gegner, die WAC Amateure, sehen sich im Duell als Außenseiter. Velden muss indes ohne seinen Bomber zu Leader Treibach.