Paar bei Spaziergang von Schäferhund attackiert

Schlimme Szenen am Donnerstag in St. Ulrich am Pillersee im Tiroler Bezirk Kitzbühel: Ein Urlauberpaar wurde plötzlich von einem Hund attackiert, der Vorfall endete schmerzhaft und mit Verletzungen.
Gegen 10 Uhr waren ein 85-Jähriger aus Wien und seine 48-jährige Begleiterin aus der italienischen Provinz Brescia bei einem Spaziergang, als sie von einem Schäferhund attackiert wurden. Das Paar wurde dabei verletzt, die Frau an ihrer linken Hand und ihr Begleiter am rechten Schienbein.
Bei Frau war Operation nötig
Beide Opfer wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Die Frau muss aufgrund der Schwere der Verletzung an der Hand operiert werden, der Mann konnte nach seiner medizinischen Versorgung das Krankenhaus bereits wieder verlassen.
Anzeige gegen Hundebesitzer
Der 64 Jahre alte italienische Hundebesitzer aus der Provinz Bozen wird an das zuständige Gericht und an die Verwaltungsbehörde angezeigt. Die Ursache für die plötzliche Attacke des Hundes war vorerst nicht bekannt.
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