Alle italienischen Brandopfer sind wieder zu Hause

Bei dem verheerenden Feuer in der Silvesternacht waren 41 Menschen ums Leben gekommen und 115 weitere verletzt worden, die meisten davon schwer. Die Verletzten wurden auf mehrere Krankenhäuser aufgeteilt, unter anderem auch auf Einrichtungen in der Schweiz. Ende Juni hieß es, dass immer noch 25 von ihnen in Krankenhäusern behandelt würden, neun davon in der Schweiz. Viele hatten schwere Verbrennungen, Atemwegs- und Rauchgasvergiftungen erlitten.