Audi Q7: Ein Zentimeter und auch ein Platz weniger

Ein Welt-Audi

Was blieb, ist der Produktionsort: Vom Werk in Bratislava, unmittelbar an der Grenze zu Österreich an der March gelegen, geht der Q7 in die ganze Welt. Und das ist wörtlich zu verstehen: Das große SUV ist eines der wenigen Modelle von Audi, das tatsächlich weltweit verkauft wird. Damit das Auto allen Kunden gefällt, also auch den Amerikanern, Chinesen oder Ölscheichs, wurde auch die Optik deutlich verändert.

Daran, dass der Q7 vor allem vorne etwas opulenter daherkommt als bisher, muss man sich erst gewöhnen. Trotz allem ist der neue Q7 sofort als solcher erkennbar – und das ist gut so! Der Waffenmeister von James Bond hätte seine Freude daran...